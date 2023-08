Pejabat Tinggi Perdagangan Korsel Dan AS Lanjutkan Pembahasan Isu Perdagangan Yang Tertunda

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk melanjutkan konsultasi yang erat mengenai Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (IRA), dan isu-isu perdagangan lainnya yang sempat tertunda.Menurut Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi pada hari Jumat (25/08), Menteri Perdagangan Ahn Duk-geun bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai di sela-sela pertemuan para menteri perdagangan dan investasi dari negara-negara G20 di India yang diadakan pada hari Kamis (24/08) dan Jumat (25/08).Dalam pertemuan, kedua pejabat tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam menindaklanjuti KTT trilateral Korea Selatan, AS dan Jepang minggu lalu, serta kesepakatan untuk memajukan negosiasi Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik yang dipimpin oleh AS.Kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan konsultasi yang erat terkait isu-isu bilateral yang tertunda termasuk IRA.Menteri perdagangan juga bertemu dengan Wang Shouwen, Wakil Menteri Perdagangan Beijing yang juga merupakan perwakilan perdagangan internasional Cina, untuk bertukar pendapat tentang kerja sama bilateral dalam perdagangan dan investasi, serta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.Menteri Ahn juga mengadakan pertemuan bilateral secara terpisah dengan Menteri Perdagangan dari sembilan negara termasuk AS, Cina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan India untuk mendiskusikan upaya meningkatkan kerja sama antara Korea Selatan dan negara-negara tersebut.