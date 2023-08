Ekspor Produk Perikanan Korsel Turun 11,5% Tahun Ini

Photo : KBS News

Ekspor produk perikanan Korea Selatan turun lebih dari 10% dalam setahun selama tujuh bulan pertama tahun ini.Menurut data dari Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT) pada hari Minggu (27/08), pengiriman produk hasil laut keluar mencapai 1,74 miliar dolar pada periode bulan Januari hingga Juli, turun 11,5% dari tahun sebelumnya.Angka tujuh bulan tersebut terus meningkat dari 1,34 miliar dolar pada tahun 2020 menjadi 1,51 miliar dolar pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada 1,97 miliar dolar tahun lalu, namun pertumbuhannya terhenti pada tahun ini.Ekspor ikan pollack dan tuna anjlok masing-masing sebesar 82,8% dan 21,1%. Namun, pengiriman "gim" atau ikan kering meningkat 13,7% tahun ini.Dalam hal volume, ekspor produk perikanan merosot 26,9% dalam setahun menjadi 431.000 ton.Sebagai perbandingan, ekspor produk pertanian, kehutanan dan peternakan turun 1,4% dari tahun sebelumnya menjadi 5,14 miliar dolar AS.