Gedung Putih: 'AS Tetap Terbuka Untuk Berdialog Dengan Korut

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa (29/08) bahwa Amerika Serikat (AS) tetap terbuka untuk berdialog dengan Korea Utara meskipun pemimpin negara itu, Kim Jong-un, menyebut para pemimpin Korea Selatan, AS, dan Jepang sebagai "bos geng."Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers rutin ketika ditanya tentang pernyataan Kim, dimana ia mengecam latihan militer gabungan antara Korea Selatan, AS dan Jepang, dan menyebut para pemimpin ketiga negara tersebut sebagai "bos geng".Meskipun menahan diri untuk tidak menanggapi komentar tersebut secara langsung, jubir itu menekankan bahwa AS telah berkali-kali menegaskan bahwa jalur komunikasi dengan Korea Utara tetap terbuka.Dalam pidato perayaan Hari Angkatan Laut Korea Utara pada hari Senin (28/08), Kim dilaporkan mengecam pertemuan para pemimpin Korea Selatan, AS dan Jepang dimana mereka mengumumkan latihan militer trilateral reguler, dan mengarahkan kritik yang jelas pada KTT Camp David beberapa waktu lalu.