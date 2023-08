Lagu Solo Jung-kook, 'Seven' Puncaki Tangga Lagu Billboard Selama 6 Minggu

Photo : YONHAP News

Anggota BTS, Jung-kook, menduduki posisi puncak di tangga lagu Billboard Global 200 dan Billboard Global Excluding US selama enam minggu berturut-turut dengan single resmi pertamanya, "Seven."Menurut tangga lagu Billboard terbaru yang dirilis pada hari Selasa (29/08), lagu tersebut menduduki peringkat ke-32 di tangga lagu utama Billboard Hot 100, turun dua peringkat dari minggu sebelumnya setelah memulai debutnya di puncak tangga lagu tersebut pada akhir Juli dan bertahan di posisi teratas selama enam minggu.Jung-kook mempertahankan posisi teratas dengan lagu tersebut selama enam minggu berturut-turut di tangga lagu Billboard Global 200 dan Billboard Global Excluding US, yang memberi peringkat lagu berdasarkan aktivitas streaming dan penjualan yang dikumpulkan dari lebih 200 wilayah di seluruh dunia.Global 200 mencakup data di seluruh dunia dan tangga lagu Global Excluding US terdiri dari data dari wilayah yang tidak termasuk Amerika Serikat.