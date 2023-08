JCS Protes Peluncuran 2 Rudal Balistik Korea Utara Pada Rabu Malam

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) mengatakan bahwa Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur pada hari Rabu (30/08) malam.JCS mengatakan pada hari Kamis (31/08) bahwa mereka mendeteksi dua rudal balistik yang diluncurkan dari daerah Sunan di Pyongyang ke Laut Timur, antara pukul 23.40 dan 23.50 Rabu malam, terbang sekitar 360 kilometer sebelum jatuh ke laut.Otoritas intelijen Korea Selatan dan AS sedang menganalisis rincian peluncuran tersebut, termasuk ketinggian rudal.JCS mengkritik langkah Korut, yang dilakukan setelah kegagalan peluncuran kendaraan peluncur ruang angkasa awal bulan ini, sebagai provokasi serius yang membahayakan perdamaian dan stabilitas tidak hanya di Semenanjung Korea, tetapi juga di dunia secara keseluruhan. JCS juga mengecam peluncuran itu sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.Memperhatikan bahwa militer Korea Selatan saat ini sedang melakukan latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield (UFS) dengan pasukan AS, JCS mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan upaya pengawasan dan kewaspadaan sambil mempertahankan postur kesiapan yang kuat dalam persiapan untuk menghadapi provokasi tambahan.Hari Rabu menandai ke-14 kalinya Korea Utara meluncurkan rudal balistik tahun ini, dengan peluncuran terakhir yang dilakukan 37 hari yang lalu.Korea Utara tampaknya melakukan provokasi terbaru untuk memprotes latihan UFS dan latihan udara gabungan di Semenanjung Korea yang diadakan sebelumnya pada hari Rabu yang melibatkan pesawat pengebom strategis B-1B AS.