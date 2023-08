Korut Gelar Latihan Komando Angkatan Bersenjata Sebagai Respons Latihan Militer Gabungan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Sejumlah media pemerintah Korea Utara melansir bahwa Korea Utara sedang melakukan latihan militer untuk merespons latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan turun langsung meninjaunya.Korea Utara juga diketahui telah menembakkan dua rudal balistik jarak pendek dalam rangka 'latihan tembak nuklir taktis pada hari Rabu (30/08) malam.Menurut media-media tersebut, Kim telah mengunjungi pusat komando pelatihan Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara pada hari Selasa (29/08) dan memeriksa jalannya latihan komando untuk seluruh angkatan bersenjata.Latihan sebagai respons terhadap latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS itu dilakukan untuk memeriksa kesiapan organisasi operasional dan kemampuan komando para komandan dan staf di setiap tingkat pasukan gabungan.Dalam kunjungan itu, Kim menerima laporan tentang perilaku perkiraan pasukan negaranya maupun musuh berdasarkan situasi per jam dan tahap jika terjadi perang. Kemudian, Kim turut memeriksa dokumen rencana operasional konkret termasuk rencana intervensi militer luar negeri.Media-media tersebut juga menekankan bahwa tujuan latihan kali ini adalah untuk melakukan serangan balasan secara menyeluruh hingga menduduki seluruh wilayah di Korea Selatan.Sementara itu, Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur dari daerah Sunan, Pyongyang pada hari Rabu (30/08) pukul 11.40 hingga 11.50.Rudal-rudal tersebut masing-masing terbang sekitar 360 km dan mendarat di Laut Timur.Terkait dengan hal itu, Kepala Staf Umum Korea Utara menyatakan, peluncuran rudal balistiknya merupakan respons terhadap latihan udara gabungan Korea Selatan dan AS, yang diadakan pada hari Rabu dengan melibatkan pesawat pengebom strategis B-1B AS.JCS menegaskan bahwa pihaknya akan mempertahankan persiapan ketat sambil memantau tujuan serta provokasi tambahan Korea Utara selanjutnya.