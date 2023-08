Latihan Militer Gabungan UFS Korsel Dan AS Telah Selesai Digelar

Photo : YONHAP News

Latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) untuk semester kedua, Ulchi Freedom Shield (UFS) telah selesai pada hari Kamis (31/08).Korea Selatan dan AS telah menguji kemampuan negaranya dalam melakukan perang total melalui latihan pendahuluan, Latihan Manajemen Krisis (CMX) dari tanggal 16 hingga 18 Agustus dan UFS tahap pertama bergabung dengan latihan nasional Ulchi dari tanggal 21 hingga 25 Agustus.UFS tahap kedua merupakan latihan yang dilakukan oleh militer sendiri disertai Angkatan Darat, Udara, dan Laut serta Korps Marinir bersama Angkatan Antariksa AS di Korea Selatan maupun dari AS.Dalam UFS kali ini, latihan mobilitas luar ruangan bersama meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu, dan juga meningkat dibandingkan UFS dan WS untuk semester pertama. Hal itu ditafsirkan untuk memperkuat kemampuan respons bersama dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin meningkat.Secara khusus, USF kali ini juga diikuti oleh beberapa negara anggota Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Australia, Jerman, Prancis, Thailand, dan sebagainya.Skenario latihan diperluas ke bidang-bidang seperti luar angkasa, dunia maya, peperangan elektronik, dan perang kognitif selain respons terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan pola perang yang tidak hanya melibatkan senjata konvensional yang ada saja tetapi juga perang hibrida yang menggabungkan berbagai cara serangan militer dan non-militer.Pada hari Rabu (30/08), AS mengirimkan aset strategisnya, pembom strategis B-1B 'Swan of Death', ke langit di atas Laut Barat dan melakukan latihan udara bersama dengan jet tempur Angkatan Udara Korea Selatan dan Pasukan AS di Korea.Terpisah dengan UFS, Angkatan Laut Korea Selatan dan AS bersama Angkatan Laut Bela Diri Jepang sempat melakukan latihan pertahanan rudal untuk merespons ancaman nuklir dan rudal Korea Utara di laut lepas selatan Jeju pada tanggal 29 Agustus lalu.