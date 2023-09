AS Jatuhkan Sanksi Sebagai Tanggapan Peluncuran Satelit Korut Yang Gagal

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap dua individu dan sebuah entitas sebagai tanggapan atas peluncuran satelit mata-mata Korea Utara yang gagal pada pekan lalu.Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di Departemen Keuangan AS mengatakan di situs webnya pada hari Kamis (31/08) bahwa mereka menjatuhkan sanksi terhadap warga negara Korea Utara Jon Jin-yong dan warga negara Rusia Sergei Kozlov, serta Intellekt LLC, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh salah satu dari mereka.Departemen Keuangan mengatakan bahwa kedua orang tersebut terbukti secara langsung mendukung atau membantu menghasilkan pendapatan bagi organisasi Korea Utara yang terkait dengan pengembangan senjata pemusnah massal (WMD) dan rudal balistik yang melanggar hukum.Menurut Departemen Keuangan, Jon, yang saat ini berada di Rusia, bekerja sama dengan Kozlov untuk mengkoordinasikan penggunaan pekerja konstruksi Korea Utara di Rusia dan menjabat sebagai direktur di salah satu perusahaan milik Kozlov.Kozlov dilaporkan telah membantu Jon dalam pengadaan barang-barang yang biasa digunakan dalam industri pembuatan kapal.Jon juga dilaporkan memimpin tim pekerja teknologi informasi (IT) Korea Utara di Rusia dan bekerja sama dengan warga negara Rusia untuk mendapatkan dokumen identifikasi guna memvalidasi akun tim tersebut di platform kerja IT lepas.