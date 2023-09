Yoon Bertolak Ke Indonesia Dan India Untuk Hadiri KTT ASEAN Dan G20

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan memulai perjalanan selama seminggu pada hari Selasa (05/09) untuk menghadiri KTT regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Kelompok 20 (G20).Presiden Yoon diagendakan mengunjungi Jakarta pada hari Selasa (05/09) hingga hari Jumat (08/09) untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan ASEAN sebagai bagian dari kunjungan resmi ke Indonesia.Pada hari Rabu (06/09), ia akan mengambil bagian dalam KTT Korea Selatan-ASEAN serta pertemuan ASEAN Plus Three yang juga melibatkan Jepang dan Cina, diikuti dengan KTT Asia Timur pada hari Kamis (07/09) dan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo sebelum bertolak ke New Delhi pada hari Jumat.Di India, Yoon akan menghadiri sesi G20 serta jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi, di samping pertemuan empat mata dengan para pemimpin India, Spanyol, Argentina, dan Mauritius.Dalam pertemuan tersebut, presiden akan membahas kerja sama dalam diversifikasi rantai pasokan, dan meminta dukungan dalam pencalonan Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah Expo 2030 di Busan.Dengan Cina yang mengindikasikan bahwa Presiden Xi Jinping akan melewatkan pertemuan G20, maka pertemuan puncak dengannya kemungkinan besar tidak akan terwujud.