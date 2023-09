NYT: 'Kim Jong-un Akan Kunjungi Rusia Untuk Diskusi Kesepakatan Senjata Dengan Putin

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin paling cepat minggu depan, untuk mendiskusikan kemungkinan kesepakatan senjata.Mengutip para pejabat AS dan sekutunya, New York Times melaporkan pada hari Senin (04/09) bahwa Kim berencana melakukan perjalanan ke Rusia bulan ini untuk bertemu dengan Putin, guna mendiskusikan kemungkinan memasok lebih banyak senjata kepada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina dan kerja sama militer lainnya.Kim dilaporkan akan melakukan perjalanan dari Pyongyang dengan kereta api lapis baja ke Vladivostok di pantai timur Rusia.Laporan tersebut mengatakan, bahwa kedua pemimpin tersebut diperkirakan akan bertemu di Far Eastern Federal University di kota tersebut untuk menghadiri Forum Ekonomi Timur yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu (10/09) hingga Rabu (13/09) mendatang, dengan kemungkinan kunjungan ke Moskow.Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Adrienne Watson, mengatakan kepada KBS bahwa AS telah mendapatkan informasi intelijen bahwa Kim berharap untuk melanjutkan negosiasi senjata melalui keterlibatan diplomatik di tingkat pemimpin.The Times juga menganalisis pada perjalanan baru-baru ini ke Vladivostok dengan kereta api dan kemudian ke Moskow dengan pesawat oleh delegasi Korea Utara yang beranggotakan 20 orang sebagai bukti bahwa Kim secara serius mempertimbangkan kunjungan tersebut.