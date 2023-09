Photo : YONHAP News

YG Entertainment menyatakan pada hari Selasa (05/09) bahwa lagu OST mobile game BLACK PINK "The Girls" menempati urutan puncak di Itunes dari 30 negara di dunia.Menurut YG, prestasi lagu OST mobile game yang tidak ditampilkan atau dipentaskan di atas panggung terasa sangat luar biasa, dan hal itu menunjukkan posisi BLACK PINK di pasar lagu pop.Lagu "The Girls" mengandung pesan mengenai kehidupan yang independen dan berani, serta anggota BLACK PINK Jenny dan Rose yang juga mengambil bagian dalam penggubahan musik.Meskipun video musik "The Girls" tidak menampilkan langsung anggota BLACK PINK, tetapi hanya menggunakan avatar 3D, namun jumlah klik tontonan video tersebut telah mencapai 21.140.000 kali.Sementara itu, BLACK PINK diketahui akan menggelar konser terakhir tur dunia 'BORN PINK' di Seoul pada tanggal 16-17 September mendatang.