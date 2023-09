Yoon Akan Hadiri KTT Korsel-ASEAN Dan Pertemuan ASEAN Plus Three Hari Rabu

Photo : KBS News

Presiden Yoon Suk Yeol dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada hari Rabu (06/09).Presiden akan mengambil bagian dalam KTT Korea Selatan-ASEAN di Jakarta dan pertemuan ASEAN Plus Three, yang mencakup Jepang dan Cina.Dalam KTT Korea-ASEAN pada hari Rabu pagi, Presiden Yoon diperkirakan akan menyerukan penguatan solidaritas dan kerja sama strategis antara Korea Selatan dan blok regional untuk meredakan ketegangan, serta membangun perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut.KTT ini dilaporkan akan mengadopsi pernyataan bersama yang menegaskan komitmen Korea Selatan untuk membantu ASEAN dalam menjaga kebebasan, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa pertemuan ASEAN Plus Three, yang dijadwalkan pada hari Rabu sore, akan berfokus pada upaya untuk meningkatkan kerja sama antara ASEAN dan tiga negara untuk mewujudkan visi komunitas Asia Timur.Sementara itu Presiden Yoon juga akan mengadakan pertemuan bilateral terpisah dengan para pemimpin negara-negara ASEAN sebelum dan sesudah KTT, membahas kerja sama ekonomi dan menggalang dukungan dalam pencalonan Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah Expo 2030 di Busan.Presiden Yoon juga dijadwalkan untuk menghadiri acara 'Korea-ASEAN AI Youth Festa', yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan data pemuda ASEAN.