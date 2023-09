Yoon Usulkan Korsel, AS, Jepang Bersama ASEAN Bergerak Maju Demi Kesejahteraan Bersama

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan niatnya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dan menegakkan strategi regional berdasarkan kerja sama trilateral dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang.Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan para pemimpin anggota blok Asia Tenggara di Jakarta, Indonesia pada hari Rabu (06/09), Yoon mengusulkan agar Korea Selatan dan ASEAN dapat bergerak maju demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama.Presiden Yoon memuji "Inisiatif Solidaritas Korea Selatan-ASEAN", sebuah kebijakan sub-regional di bawah strategi Indo-Pasifik Seoul yang diumumkan tahun lalu, yang telah membantu memperluas kerja sama antara kedua belah pihak.Sebagai sektor kerja sama antara Korea Selatan dan ASEAN, Yoon memilih kerja sama dalam industri keamanan, termasuk keamanan siber (cyber security), keamanan maritim, proyek unggulan inovasi digital Korea-ASEAN, kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan di empat negara sekitar Sungai Mekong, hingga dukungan terhadap respons perubahan iklim dan kemampuan respons penyakit menular dalam menanggapi krisis global.Mengutip terbukanya era baru kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang setelah KTT Camp David bulan lalu, Yoon mengatakan ketiganya telah sepakat untuk menyesuaikan strategi regional masing-masing dan mencari bidang kerja sama yang baru berdasarkan dukungan penuh terhadap struktur regional yang dipimpin ASEAN.Lebih lanjut Yoon mengutarakan bahwa ketiga negara telah memprakarsai dialog tahunan bersama Indo-Pasifik serta meluncurkan kerangka kerja sama keamanan maritim Korea Selatan, AS dan Jepang yang bertujuan untuk mendukung kemampuan maritim negara-negara kepulauan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik.Yoon kemudian melanjutkan untuk meminta dukungan dari para pemimpin ASEAN terhadap upaya Kota Busan untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Dia berjanji untuk berbagi pengalaman pembangunan Korea Selatan dan menyediakan platform bagi negara-negara peserta untuk mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi dunia.