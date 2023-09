Yoon: 'Kerja Sama Korsel, Jepang, Cina Perlu Ditingkatkan Sebagai Lompatan Maju ASEAN Plus Three'

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol mengimbau perlu untuk melakukan peningkatan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang dan Cina yang merupakan landasan untuk pengembangan ASEAN plus Three.Dalam pidatonya pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN plus Three di Jakarta pada hari Rabu (06/09), presiden Yoon menyebutkan ASEAN plus Three telah berupaya untuk mewujudkan visi komunitas Asia Timur.Ketiga negara yakni Korea Selatan, Jepang dan Cina diketahui tergabung dalam ASEAN plus Three yang didirikan bersama 10 anggota blok Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, presiden Yoon telah membahas arah perkembangan regional bersama para pemimpin negara anggota ASEAN, Perdana Menteri Jepang dan Cina.Selanjutnya presiden Yoon mengungkapkan bahwa ASEAN plus Three harus memberikan titik balik baru dan komitmen baru dalam kerja sama demi berkontribusi pada pertumbuhan ASEAN sebagaimana saat ini tengah menghadapi krisis kompleks yang disebabkan oleh persaingan geopolitik dan krisis iklim.Yoon juga menyampaikan bahwa Korea Selatan akan melakukan komunikasi yang erat dengan pemerintah Jepang dan Cina guna melanjutkan mekanisme kerja sama, termasuk gelaran pertemuan puncak antara Seoul, Tokyo dan Beijing sesegera mungkin.Dia mengharapkan agar peningkatan kerja sama trilateral itu akan berfungsi sebagai batu loncatan menuju babak baru dalam kerja sama ASEAN+3, sama seperti terbukanya fase baru dalam kerja sama antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melalui perbaikan hubungan Seoul dan Tokyo baru-baru ini.