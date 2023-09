NHK: 'Pejabat Rusia Mengatakan KTT Korut Dan Rusia Tengah Dikoordinasikan'

Photo : KBS News

Media Jepang NHK melaporkan, seorang pejabat pemerintah Rusia mengungkapkan bahwa Moskow dan Pyongyang sedang dalam proses koordinasi untuk mengatur pertemuan puncak antara para pemimpin mereka di wilayah Timur Rusia.Pejabat tersebut mengatakan kepada NHK pada hari Rabu (06/09) bahwa kedua belah pihak sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan di Universitas Federal di wilayah Timur Jauh Vladivostok, di antara tempat-tempat lainnya.Pertimbangan juga tengah dikoordinasikan bagi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengunjungi sebuah fasilitas militer di Timur Jauh Rusia.Hal itu menyusul laporan sebelumnya dari New York Times pada hari Senin (04/09), dengan mengutip para pejabat AS dan sekutu, yang mengatakan bahwa Kim berencana untuk melakukan perjalanan ke Rusia bulan ini untuk bertemu dengan Putin. Disebutkan pertemuan itu untuk membahas kemungkinan memasok lebih banyak senjata kepada Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina, bersama dengan area kerja sama militer lainnya.Laporan tersebut juga mengatakan bahwa kedua pemimpin diperkirakan akan bertemu di Far Eastern Federal University di Vladivostok untuk menghadiri Forum Ekonomi Timur, yang dijadwalkan akan berlangsung dari hari Minggu (10/09) hingga Rabu (13/09) mendatang, dengan potensi adanya kunjungan ke Moskow.