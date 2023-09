Jungkook BTS Akan Tampil Di Festival Global Citizen 2023

Photo : YONHAP News

Big Hit Music mengutip SNS resmi Global Citizen pada hari Kamis (07/09) bahwa anggota BTS, Jungkook, akan tampil sebagai headliner untuk Festival Global Citizen 2023 yang digelar di Central Park di New York, Amerika Serikat pada 23 September mendatang.Festival Global Citizen 2023 merupakan pertunjukan amal berskala besar yang diselenggarakan oleh Global Citizen, sebuah lembaga advokasi internasional setiap tahun sejak thun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan global seperti kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan perubahan iklim.BTS pernah tampil dalam acara yang sama pada tahun 2021 lalu dengan mempersembahkan lagunya, 'Permission to Dance' dan 'Butter' dengan latar belakang harta nasional Korea Selatan, Sungnyemun.Jungkook merupakan penyanyi solo K-pop pertama, yang menjadi headliner di Festival Global Citizen.Jungkook mengatakan bahwa dirinya sangat senang dapat bergabung dengan Global Citizen Festival tahun ini sebagai headliner, dan ia tidak sabar untuk tampil di depan banyak penonton di Central Park.Sementara itu, lagu Jungkook 'Seven' masuk nominasi dalam kategori Lagu Musim Panas di MTV Video Music Awards (VMA) 2023 yang diadakan di Prudential Center di Newark, New Jersey, AS pada 12 September waktu setempat.Lagu hit global Jungkook 'Seven' juga menduduki peringkat pertama di Billboard AS 'Global 200' dan 'Global' selama 7 minggu berturut-turut.Menurut chart terbaru yang dirilis pada hari Rabu (06/09) waktu setempat, 'Seven' mencatatkan 97 juta streaming dan 12.000 penjualan di seluruh dunia dari tanggal 25 hingga 31 bulan lalu, dan naik kembali memuncak setelah minggu sebelumnya.Billboard mengatakan, bahwa lagu 'Seven' debut di posisi nomor satu di 'Global 200' pada tahun 2023 dan bertahan di nomor satu selama 7 minggu berturut-turut, mengalahkan lagu Miley Ray Cyrus 'Flowers' yang mempertahankan posisi tertingginya selama 6 minggu berturut-turut di bulan Januari lalu.