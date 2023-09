Presiden Yoon Kembali Dari Kunjungannya Di Indonesia Dan India

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol telah kembali ke Korea Selatan setelah melakukan perjalanan selama sepekan ke Indonesia dan India, dimana ia menghadiri pertemuan puncak KTT ASEAN dan G20.Pesawat kepresidenan, Code One, yang membawa presiden Yoon dan rombongannya, mendarat di Pangkalan Udara Seoul di Seongnam pada hari Senin (11/09) pukul 5:50 pagi.Presiden Yoon mengunjungi Jakarta dari hari Selasa (05/09) hingga Jumat (08/09) lalu untuk menghadiri beberapa pertemuan yang berhubungan dengan ASEAN, termasuk KTT Korea Selatan-ASEAN, KTT ASEAN Plus Three yang melibatkan Jepang dan Cina, serta KTT Asia Timur.Dalam pembicaraan tersebut, Yoon membahas penguatan kerja sama ekonomi dan keamanan antara Korea Selatan dan ASEAN, serta meminta kerja sama dalam mencegah pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, termasuk provokasi rezim tersebut.Yoon kemudian melanjutkan perjalanan ke India pada hari Sabtu (09/09) untuk menghadiri KTT G20 di New Delhi, dimana ia mempresentasikan rencana rinci untuk kontribusi Korea Selatan dalam mengatasi perubahan iklim, dan menekankan pentingnya tatanan internasional berbasis aturan.Yoon juga mengumumkan bahwa Korea Selatan akan memberikan paket bantuan senilai 2,3 miliar dolar kepada Ukraina.Selama perjalanannya, Presiden Yoon mengadakan pembicaraan terpisah dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Cina Li Qiang dan dia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan trilateral dalam tahun ini.Secara keseluruhan, ia mengadakan sekitar 20 pertemuan puncak bilateral dengan para pemimpin negara besar dan meminta dukungan mereka dalam pencalonan Korea Selatan sebagai tuan rumah Expo 2030 di Busan.