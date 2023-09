Tiket Bulanan 65.000 Won Untuk Transportasi Umum Di Seoul Akan Diuji Coba Tahun Depan

Photo : KBS News

Pemerintah ibu kota Seoul akan melakukan uji coba untuk menerapkan tiket yang dapat menggunakan transportasi umum regional tanpa batas, hanya dengan membayar tiket bulanan seharga 65.000 won.Wali Kota Seoul Oh Se-hoon mengatakan dalam pengarahan pers pada hari Senin (11/09), bahwa tiket bulanan itu akan dijual secara uji coba pada Januari hingga Mei tahun depan.Tiket bulanan itu ditetapkan sebesar 65.000 won per bulan untuk orang dewasa, dan dapat menggunakannya dengan membeli kartu fisik seharga 3.000 won dan melakukan isi ulang uang elektronik.Tiket tersebut dapat digunakan oleh warga kota Seoul untuk akses transportasi publik di sebagian besar jalur kereta bawah tanah, bus, dan sepeda umum 'Ttareungi' tanpa batas.Pemkot Seoul mengharapkan bahwa dengan penerapan "Tiket Pendamping Iklim" itu dapat membuat sekitar 500.000 warga Seoul akan mendapatkan keuntungan dari diskon tarif angkutan umum sebesar lebih dari 340.000 won per orang per tahun.Adapun emisi karbon diperkirakan juga akan menurun jika dibandingkan dengan saat ini, seiring dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum daripada mobil pribadi karena tarif yang relatif rendah.