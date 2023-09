Ekspor Korsel Turun 7,9% Dalam 10 Hari Pertama Di Bulan September

Photo : YONHAP News

Volume ekspor Korea Selatan pada 10 hari pertama bulan September turun sekitar 8% jika dibandingkan dengan satu tahun lalu.Menurut data sementara dari Layanan Bea Cukai Korea pada hari Senin (11/09), volume ekspor Korea Selatan pada periode tersebut tercatat mencapai 14,86 miliar dolar AS, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Ekspor rata-rata harian turun 14,5%, dengan jumlah hari kerja bertambah setengah hari dibandingkan tahun lalu yaitu 7 hari.Ekspor mobil dan peralatan telekomunikasi nirkabel naik 32,4% dan 5,6%, sementara semikonduktor turun 28,2% dibandingkan tahun lalu.Pengiriman keluar seperti ke Amerika Serikat (AS) meningkat 2,3%, sementara ekspor ke Cina dan Vietnam turun masing-masing 17,7% dan 1,2%.Sementara itu, volume impor di 10 hari pertama Januari turun 11,3%, tercatat sebesar 16,54 miliar dolar AS, dan menyebabkan defisit neraca perdagangan sebesar 1,64 miliar dolar AS.Defisit neraca perdagangan kumulatif sampai tanggal 10 September mulai awal tahun ini mencapai 25,3 miliar 20 juta dolar AS.