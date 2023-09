Dampak Kerusakan Dan Korban Gempa Di Maroko Diperkirakan Terus Meningkat

Photo : YONHAP News

Gempa bumi dahsyat yang meratakan desa-desa di Pegunungan Atlas, Maroko kali ini diperkirakan adalah gempa terkuat yang terjadi di Maroko dalam 120 tahun terakhir.Hanya dengan sedikit waktu untuk menyelamatkan korban, orang-orang di Marrakech khawatir bahwa jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Tentunya tim penyelamat Maroko dan para penduduk setempat tengah berjuang keras untuk mencapai daerah terpencil yang terkena dampak parah.Namun sayangnya proses penyelamatan itu tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena mobil ambulans dan peralatan penyelamatan yang sulit untuk masuk ke desa-desa pegunungan dan kota-kota bersejarah yang tidak dirancang untuk tahan gempa sekuat itu.Seorang warga setempat mengatakan, bahwa sejumlah penduduk di desa-desa terpencil menderita kelangkaan air minum dan listrik yang padam. Disebutkan pula bahwa masih ada sebagian warga yang terjebak di reruntuhan bangunan dan membutuhkan makanan, minuman, serta logistik lainnya.Sementara itu diketahui bahwa di kota Marrakech yang bersejarah, terdapat banyak tembok merah terkenal yang mengelilingi kota tua, sehingga ada risiko tinggi terjadinya reruntuhan lebih lanjut, jika terdapat gempa susulan yang mengkhawatirkan. Pada hari Minggu (10/09) pagi, dilaporkan terjadi gempa susulan bermagnitudo 4,5.Selanjutnya Survei Geologi Amerika Serikat menganalisis bahwa jumlah korban tewas akibat bencana itu berpotensi besar dengan perkiraan mencapai 10.000 orang, bahkan dalam skenario terburuk, jumlah korban bisa mencapai lebih dari 100.000 orang.Badan AS itu juga memperkirakan bahwa jumlah kerusakan ekonomi akan mencapai setidaknya 100 miliar dolar AS yang menyumbang 8% produk domestik bruto tahunan Maroko.Gempa tersebut merupakan yang terbesar yang pernah melanda negara di Afrika Utara itu sejak tahun 1900-an, sehingga mendorong negara-negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses evakuasi dan penyelamatan, termasuk AS dan Cina, hingga Rusia dan Ukraina yang sedang berperang.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pun memberikan ungkapan belasungkawa atas dampak tragis gempa bumi dahsyat yang melanda Maroko dan mengatakan dia akan memberikan dukungan bantuan sepenuhnya.