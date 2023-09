JCS: 'Korut Tembakan 2 Rudal Balistik Jarak Pendek Ke Arah Laut Timur'

Photo : YONHAP News

Korea Utara diketahui telah menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu (13/09) bahwa pihaknya mengidentifikasi adanya rudal yang diluncurkan oleh Korea Utara sekitar pukul 11.43 hingga 11.53 dari wilayah Sunan di Pyongyang.Rudal tersebut terbang masing-masing sekitar 650 kilometer sebelum jatuh di wilayah Laut Timur. Otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) kini tengah menganalisis rincian rudal tersebut.Militer Korea Selatan tetap mempertahankan kesiapsiagaan penuh sambil tetap berkoordinasi erat dengan AS, di tengah meningkatnya pengawasan dan pemantauan dalam menghadapi peluncuran susulan.Korea Utara baru-baru ini meluncurkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur pada tanggal 30 Agustus. Saat itu, rezim tersebut mengklaim bahwa negara itu telah melakukan latihan serangan nuklir taktis sebagai tanggapan atas penempatan pesawat pengebom strategis B-1B oleh AS di Semenanjung Korea.Terlebih lagi peluncuran terbaru itu dilakukan di tengah pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di pangkalan antariksa Vostochny Cosmodrome di Oblast Amur, Rusia.