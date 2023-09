Sejumlah Penyanyi K-pop Raih Penghargaan MTV Video Music Awards 2023

Photo : YONHAP News

Sejumlah penyanyi lagu pop Korea mencatatkan sejarah baru dalam empat gelaran penghargaan musik pop Amerika Serikat (AS).Di antara delapan kategori penghargaan, terdapat lima nominasi grup asal Korea Selatan di acara 2023 MTV Video Music Awards yang diadakan di New Jersey, AS pada hari Selasa (12/09) waktu setempat.Girlgrup Blackpink masuk dalam 6 kategori dan akhirnya meraih dua penghargaan, yakni 'Grup Terbaik Tahun Ini' dan 'Koreografi Terbaik'.Sementara itu, lagu solo Jungkook, anggota BTS, "Seven" memenangkan penghargaan 'Song of Summer' atau Lagu Musim Panas.Tidak hanya itu, juga terdapat banyak penyanyi K-pop yang turut serta tampil sebagai pengisi acara selain memenangkan penghargaan di MTV Video Music Awards 2023.Seperti Grup Tomorrow X Together yang memenangkan penghargaan Push Performance of the Year, kategori yang ditujukan untuk mendukung artis-artis pendatang baru dan juga mempersembahkan penampilan mereka bersama Anitta, penyanyi lagu pop Brasil.Grup Stray Kids memenangkan penghargaan Best K-pop dan memperkenalkan lagu hit mereka, "S-Class" versi bahasa Inggris dalam acara tersebut.