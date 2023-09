Dialog Pertahanan Terpadu Korsel-AS Akan Berlangsung Di Seoul Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Dialog Pertahanan Terpadu (KIDD) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan berlangsung di Seoul pada 18 September mendatang.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Korea Selatan dan AS akan membahas secara menyeluruh isu keamanan aliansi, termasuk denuklirisasi lengkap dan koordinasi kebijakan untuk mencegah serta menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.KIDD tersebut bersifat sebagai pra pertemuan untuk Pertemuan Konsultatif Keamanan Korea Selatan dan AS (SCM) yang direncanakan berlangsung pada November mendatang dan merupakan kesempatan untuk membahas tindak lanjut di sektor pertahanan berdasarkan hasil KTT Korea Selatan, AS, dan Jepang di Camp David bulan lalu.Menurut Kementerian, kedua pihak akan membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang luar angkasa dan dunia maya serta respons rudal untuk berkembang menjadi aliansi strategis global yang komprehensif, selain perluasan kerja sama keamanan regional, termasuk kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.KIDD akan dipimpin oleh Kepala Divisi Kebijakan Pertahanan Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Heo Tae-keun dan mitranya dari AS, Cara Allison Marshall, Asisten Wakil Menteri Pertahanan Urusan Asia Timur.