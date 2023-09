Pejabat Ukraina: 'Korut Telah Memasok Amunisi Ke Rusia Sejak Beberapa Minggu Lalu'

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Ukraina mengklaim bahwa Korea Utara telah memasok amunisi ke Rusia sejak beberapa minggu yang lalu.Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina Kyrylo Budanov membuat klaim tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Ukraina "The New Voice of Ukraine," pada hari Kamis (14/09).Budanov mengatakan bahwa pengiriman dari Korea Utara dimulai setelah kesepakatan dibuat satu setengah bulan yang lalu, yang bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke Korea Utara pada akhir Juli. Selama kunjungan tersebut, Shoigu bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang menunjukkan senjata Korea Utara kepada kepala pertahanan Rusia itu di sebuah pameran pertahanan.Pernyataan pejabat Ukraina tersebut muncul ketika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan bilateral di Rusia, dengan Moskow yang dilaporkan berusaha mengamankan amunisi untuk perangnya melawan Ukraina.Budanov mencatat bahwa Korea Utara adalah produsen senjata utama dan mampu memproduksi senjata dalam jumlah besar, sebuah kapasitas yang tidak dapat ditandingi oleh Rusia.