AS Umumkan Penambahan Sanksi Untuk Rusia

Photo : YONHAP News

Setelah gelaran pertemuan puncak antara Korea Utara dan Rusia, Amerika Serikat (AS) mengumumkan penambahan sanksi terhadap Rusia termasuk perusahaan dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).Pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap 150 unit perusahaan dan individu di bidang kereta api, penerbangan, dan keuangan Rusia yang terlibat dalam pasokan produk atau teknologi militer pada hari Kamis (14/09) waktu setempat.Di dalam daftar penerima sanksi tersebut, terdapat perusahaan logistik Finlandia yang merupakan negara aliansi AS dan negara anggota NATO, serta perusahaan kapal Türkiye.Perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam proses pengangkutan produk yang awalnya diproduksi untuk digunakan oleh khalayak umum seperti halnya lensa kamera, baterai, dan lainnya, namun kemudian hal tersebut diketahui bisa digunakan untuk sektor militer ke Rusia.Selanjutnya, pejabat perusahaan militer swasta Rusia, Wagner Group yang mengambil bagian dalam pengangkutan amunisi asal Korea Utara ke Rusia juga menerima sanksi.Sementara itu Penasihat Keamanan Korea Selatan, AS, dan Jepang telah menggelar pembicaraan melalui telepon dan mengeluarkan peringatan bahwa apabila Korea Utara dan Rusia melakukan transaksi dengan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, maka akan mendapatkan konsekuensi yang berat.Sehubungan dengan kemungkinan latihan militer antara Korea Utara dan Rusia, Kementerian Pertahanan AS menyatakan bahwa hal tersebut justru akan semakin mempererat kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Sementara, Rusia diketahui telah mengusir dua orang diplomat AS dengan tuduhan melakukan kontak dengan mata-mata Rusia, Kementerian Luar Negeri AS juga memperkirakan akan mengambil langkah lanjutan.