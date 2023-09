Presiden Yoon Akan Berpidato Di Sidang Majelis Umum PBB 20 September

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol akan berpartisipasi dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 18 September pekan depan.Hal tersebut dipaparkan oleh Wakil Kepala Badan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo, yang menyatakan pada hari Kamis (14/09) bahwa Presiden Yoon dan ibu negara Kim Keon-hee akan bertolak ke New York, AS mulai tanggal 18 hingga 22 September untuk berpartisipasi dalam sidang Majelis Umum PBB. Yoon juga dijadwalkan akan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pihak secara estafet, saat ia tiba di New York tanggal 18 September.Kim memaparkan bahwa salah satu poin yang akan digarisbawahi oleh Yoon saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-78 pada 20 September mendatang, adalah menyatakan langkah kontribusi pemerintah Korea Selatan dalam mereduksi kesenjangan global. Tidak hanya itu, rencana kerja Korea Selatan sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2024-2025 juga akan dipaparkan.Seorang pejabat tinggi Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa, terdapat kemungkinan besar ada pesan mengenai agenda pertukaran militer antara Korea Utara dan Rusia yang juga akan di sampaikan dalam pidato Yoon tersebut.