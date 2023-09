Wakil Menteri Pertahanan Dan Luar Negeri Korsel-AS Menggelar Rapat EDSCG

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar rapat Kelompok Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang Diperluas (EDSCG) di Seoul pada hari Jumat (15/09).Wakil Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Korea Selatan dan AS membahas langkah kerja sama yang strategis untuk memperketat kemampuan pencegahan yang diperluas terhadap ancaman misil dan nuklir Korea Utara.Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Chang Ho-jin dan Wakil Menteri Pertahanan Shin Beom-chul akan memimpin pihak Korea Selatan, sementara Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pengendalian Senjata, Bonnie Jenkins dan Pelaksana Tugas Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan, Sasha Baker, berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.Di dalam pertemuan kali ini, dua negara menyatakan keprihatinannya atas hubungan dekat antara Korea Utara dan Rusia, dan juga membahas langkah praktis 'Deklarasi Washington' yang diambil oleh dua negara pada bulan April lalu.Delegasi tingkat tinggi kedua negara akan mengunjungi Komando Armada Kedua Angkatan Laut Korea Selatan dan melihat kabin kapal Cheonan yang diserang oleh Korea Utara.EDSCG menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri dan Pertahanan dari Korea Selatan dan AS, dan pertemuan pertama digelar pada bulan Desember tahun 2016 lalu.