Presiden Yoon Berangkat Ke New York Hari Senin Untuk Hadiri Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol berangkat menuju ke New York, Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (18/09) untuk menghadiri Sidang Umum PBB.Yoon berangkat dengan pesawat kepresidenan dengan didampingi oleh Ibu Negara Kim Keon-hee, yang menemaninya dalam perjalanan selama enam hari kali ini.Yoon dijadwalkan akan menyampaikan pidato utama dalam Sidang Umum PBB ke-78 di hari ketiga kunjungannya di New York pada hari Rabu (20/09) mendatang.Dalam pidatonya, Yoon diperkirakan akan menyampaikan langkah kontribusi pemerintah Korea Selatan dalam mereduksi kesenjangan global, serta rancangan program kerja Korea Selatan sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2024-2025.Tidak hanya itu, Yoon juga kemungkinan akan mengeluarkan peringatan tentang kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, kemudian membahas mengenai kesenjangan pembangunan, tanggapan terhadap krisis iklim, hingga transformasi digital.Selama kunjungannya, Yoon juga berencana untuk terlibat dalam kampanye diplomatik yang komprehensif untuk mendorong Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030, karena keputusan dari Bureau International des Expositions mengenai kota tuan rumah akan digelar pada sidang umum di bulan November.Dari hari pertama hingga hari terakhirnya di New York, Yoon dijadwalkan menggelar sekitar 30 pertemuan bilateral sebelum kembali ke Korea Selatan pada hari Sabtu (23/09).