Yoon Menggalang Dukungan Untuk Tawaran Busan Expo Di New York

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol mengadakan sejumlah pertemuan dengan para pemimpin dunia setelah tiba di New York, Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (18/09) waktu setempat, untuk menghadiri Sidang Umum PBB serta untuk menggalang dukungan dalam pencalonan Korea Selatan menjadi tuan rumah World Expo 2030 di Busan.Pesawat kepresidenan yang membawa Yoon dan rombongan mendarat di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York pada Senin pagi waktu AS.Sesaat setelah tiba, presiden langsung mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin Sri Lanka, San Marino, Montenegro, Denmark, Republik Ceko, Burundi, dan Turkmenistan untuk mendapatkan dukungan dalam tawaran Busan untuk menjadi tuan rumah Expo 2030.Dalam pertemuan dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di sore hari, Yoon meminta dukungan negara tersebut dalam pencalonan Expo Busan dan keduanya bertukar pendapat tentang upaya untuk mengembangkan hubungan bilateral.Yoon menyatakan harapannya bahwa kedua negara akan bekerja sama di bidang pembangunan, tenaga kerja, respon terhadap perubahan iklim, perdagangan dan investasi dengan tujuan kemitraan jangka panjang.Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan akan terus mencari proyek kerja sama yang dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda, seperti pusat pelatihan kejuruan Korea Selatan-Sri Lanka.Kedua pemimpin memutuskan untuk segera menyelesaikan perjanjian kerja sama perubahan iklim bilateral yang saat ini sedang dinegosiasikan.Presiden Yoon kemudian mengadakan pertemuan dengan Alessandro Scarano dan Adele Tonnini, dua kepala negara San Marino, dan membahas kerja sama bilateral di bidang pariwisata.Selama perjalanan enam harinya, Yoon berencana untuk terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan lebih dari 30 pemimpin negara dalam upaya terakhir untuk mempromosikan tawaran Busan sebagai tuan rumah World Expo 2030 sebelum keputusan yang diharapkan oleh komite pengawas pada bulan November mendatang.