Pemerintah Korsel Cairkan Dana Iran Yang Sempat Dibekukan

Pemerintah Korea Selatan telah mengonfirmasi pencairan dana Iran yang sempat dibekukan di bank-bank Korea Selatan karena sanksi dari Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran.Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Selasa (19/09) yang mengonfirmasi keberhasilan transfer dana tersebut ke negara ketiga di bawah kerja sama yang erat di antara negara-negara terkait.Pemerintah mengatakan bahwa mereka telah melanjutkan komunikasi diplomatik dan konsultasi dengan negara-negara tersebut, untuk menyelesaikan masalah itu dengan pengakuan yang jelas bahwa dana tersebut adalah milik rakyat Iran.Pernyataan itu juga mencatat bahwa tidak hanya pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah tersebut, tetapi juga negara-negara ketiga seperti Qatar dan Swiss yang memainkan peran penting dalam upaya pembebasan dana, dan menyatakan rasa terima kasih khusus atas kontribusi mereka.Ketika AS dan Iran melakukan pertukaran tahanan pada hari Senin (18/09), sekitar 6 miliar dolar AS dalam bentuk dana pendapatan minyak yang telah dibekukan di bank-bank Korea Selatan dicairkan dan ditransfer ke rekening Iran di bank Qatar.Pemerintah menyatakan harapan bahwa hubungan Seoul dengan Teheran dapat berangsur membaik, setelah pencairan dana Iran yang sempat dibekukan tersebut.