Festival Film Internasional Busan Ke-28 Akan Digelar Pada 4 Oktober

Photo : KBS News

Festival Film Internasional Busan (BIFF) ke-28 akan digelar pada tanggal 4 Oktober mendatang.BIFF akan berlangsung selama 10 hari hingga tanggal 13 Oktober mendatang di Kota Busan dengan menampilkan total 209 film dari 69 negara.Dari 209 film tersebut, 80 film di antaranya merupakan karya dalam kategori 'World Premiere' yang akan ditayangkan di BIFF untuk pertama kalinya, termasuk film "The Holdovers" karya sutradara AS Alexander Payne dan film "Monster" karya sutradara Jepang Hirokazu Koreeda.Film Korea Selatan "Because I Hate Korea" karya Jang Kun-jae akan menjadi film pembuka di gelaran BIFF tahun 2023 ini. Sementara film "The Movie Emperor" karya sutradara Cina Ning Hao akan dipilih sebagai film penutup festival.BIFF berencana untuk menggelar berbagai acara pemutaran film khusus seperti 'Diaspora Korea' dan 'Renaisans Film Indonesia.' Selain itu, juga akan digelar berbagai acara tambahan seperti pasar film Asia.Aktor Chow Yun-fat dikabarkan akan mendapatkan penganugrahan pelaku perfilman Asia tahun 2023 ini.Di sisi lain, karena kosongnya kursi jabatan ketua penyelenggara BIFF dan direktur BIFF tahun ini, maka tugas dan tanggung jawab posisi tersebut akan diisi sementara oleh aktor Song Kang-ho.