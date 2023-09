Pertemuan Tingkat Tinggi Antara AS Dan Cina Berlangsung Di New York

Photo : YONHAP News

Di tengah konflik yang berkembang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, Menteri Luar Negeri AS dan Wakil Presiden Cina bertemu di New York.Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken dan Wakil Presiden Cina Han Zheng mengadakan pertemuan secara terpisah di New York pada hari Senin (18/09) waktu setempat di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.Menteri Blinken mengatakan bahwa pertemuan tingkat tinggi kali ini merupakan peluang yang baik untuk menunjukkan manajemen hubungan antara kedua negara dengan bertanggung jawab.Wakil Presiden Cina Han Zheng juga menyatakan bahwa hubungan dua negara menghadapi berbagai tantangan, dan dia berharap agar AS dapat melaksanakan aksi yang lebih konkret.Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa terlepas dari kebijakan terhadap Cina yang didominasi oleh persaingan, pembatasan, dan penekanan, AS diharapkan dapat mengambil langkah yang nyata untuk memperbaiki hubungan dua negara.Kedua pihak juga bertukar pandangan mereka mengenai provokasi Korea Utara, serangan Rusia ke Ukraina, masalah terkait Selat Taiwan, dan lainnya.Sebelum pertemuan tersebut, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Menteri Luar Negeri Wang Yi telah bertemu lebih dulu di Malta.Menurut media luar negeri, kedua negara membahas pembukaan KTT antara AS dan Cina di sela pembukaan APEC pada bulan November mendatang di AS.