Menkeu: 'Pemerintah Tetap Waspada Karena Suku Bunga Acuan Yang Tinggi'

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Choo Kyung-ho mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan tetap waspada dan mengambil langkah-langkah yang tepat di tengah risiko fluktuasi yang terus berlanjut di pasar keuangan global, dengan tingkat suku bunga yang kemungkinan akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama.Choo menyampaikan hal tersebut pada hari Kamis (21/09) dalam pertemuan darurat tentang ekonomi makro di Seoul setelah Federal Reserve AS atau The Fed mengumumkan keputusannya untuk mempertahankan kisaran target untuk suku bunga acuannya di kisaran 5 hingga 5,25% dan 5,5%.Dia mencatat Ketua The Fed Jerome Powell menyebutkan bahwa AS akan menentukan tingkat kebijakan tambahan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu (20/09), Powell mengatakan bahwa The Fed bermaksud untuk mempertahankan kebijakan pada tingkat yang ketat sampai mereka yakin bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju ke arah yang diharapkan.