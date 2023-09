Yoon Terus Kampanyekan Tawaran Busan Expo Dalam KTT Bilateral Di New York

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol terus berupaya di menit-menit terakhir untuk mempromosikan tawaran Korea Selatan sebagai tuan rumah World Expo 2030 di kota Busan, dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara di New York, Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (21/09).Kamis pagi Yoon bertemu dengan Presiden Ekuador Guillermo Lasso dan mengatakan bahwa pembicaraan bilateral mengenai penandatanganan perjanjian kerja sama ekonomi strategis telah berjalan dengan lancar, dan Lasso yang menyatakan harapannya agar perjanjian tersebut dapat menjadi peluang untuk memperluas kerja sama dalam perdagangan, investasi, dan rantai pasokan bilateral.Presiden Yoon juga meminta pertimbangan dan dukungan untuk partisipasi Korea Expressway Corporation yang dikelola negara dalam proyek jalan raya Ekuador yang menghubungkan tiga kota.Selanjutnya masih pada hari yang sama, Yoon juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Saint Kitts dan Nevis, Terrance Drew, serta meminta negara kepulauan Karibia itu untuk berperan dalam perluasan kerja sama antara Korea Selatan dan kawasan tersebut. Karena negara itu menjadi ketua Organisasi Negara-Negara Karibia Timur pada tahun ini.Dengan dua pertemuan itu, Yoon telah mengadakan sebanyak 30 pertemuan puncak bilateral sejak kedatangannya di New York pada hari Senin (18/09) lalu, dan berencana untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut sebelum kepulangannya.