Upaya Pencarian Pesawat Pembom AS Yang Jatuh Saat Perang Korea Dimulai

Photo : YONHAP News

Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) melaksanakan investigasi bersama di dalam laut untuk mencari puing-puing pesawat pembom AS dan awaknya yang jatuh ke laut saat masa Perang Korea silam.Badan Identifikasi dan Penemuan Kerangka Jenazah menyatakan pada hari Jumat (22/09) bahwa pihaknya tengah melaksanakan penyelidikan di dalam laut di sekitar laut Haeundae, kota Busan mulai tanggal 7 hingga 27 September ini bersama DPAA, yaitu Departemen Pertahanan AS yang bertugas membawa pulang tentara AS yang menjadi tahanan perang atau yang hilang saat bertugas.Mereka mencari satu unit pesawat pembom dari Angkatan Udara Ke-5 AS yang jatuh ke laut setelah mendarat di Busan pada bulan Januari tahun 1953, dan kerangka jenazah dari tiga orang militer AS.Jika terdapat benda khusus yang terdeteksi melalui alat pendeteksi, maka penyelam akan masuk ke dalam laut untuk memastikan puing-puing tersebut.Korea Selatan dan AS akan menjalankan investigasi atau pencarian tambahan untuk mencari kerangka jenazah militer AS sesuai hasil investigasi dalam laut gabungan kali ini.