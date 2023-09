The Metropolitan Museum of Art Menambahkan Koleksi Seni Lukis Korsel

Photo : YONHAP News

The Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat (AS) menambahkan koleksi seni lukis Korea Selatan dengan dukungan dari Yayasan Pertukaran Internasional Korea Selatan (KF) dan Yayasan Budaya Samsung.The Metropolitan Museum of Art menyatakan pada hari Kamis (21/09) waktu setempat bahwa pihaknya telah menambahkan koleksi seni lukis Korea Selatan untuk menyambut 25 tahun pembukaan Galeri Khusus Seni Lukis Korea, dan juga mendukung beasiswa atau program pendidikan.The Metropolitan Museum of Art membuka Galeri Khusus Seni Lukis Korea pada tahun 1998 lalu dengan dukungan dari KF dan Yayasan Budaya Samsung.Galeri Khusus Seni Lukis Korea memiliki berbagai koleksi, seperti keramik hijau Goryeo, lukisan khusus Buddha, keramik era Joseon, dan karya kerajinan lainnya, termasuk juga menggelar pameran khusus secara reguler.Galeri tersebut juga memberikan gelar baru bernama 'Associate Curator' khusus untuk pelaku seni lukis asal Korea, dan ​Eleanor Soo-ah Hyun terpilih sebagai 'Associate Curator' pertama.Ketua The Metropolitan Museum of Art, Max Hollein menyatakan apresiasinya atas kerja sama dengan KF dan Yayasan Budaya Samsung yang terus memberikan dukungan terhadap seni lukis Korea di The Metropolitan Museum of Art.Sementara itu, Museum tersebut akan menggelar pameran baru dengan tema 'Lineages: Korean Art at The Met' mulai tanggal 7 November mendatang untuk merayakan genap 25 tahun pembukaan Galeri Khusus Seni Lukis Korea, dan menampilkan 30 koleksi karya seni termasuk keramik hijau Goryeo abad ke-12 dan 13 hingga patung di era tahun 2000-an.