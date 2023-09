Menlu AS Sebut Aliansi Korsel-AS Telah Menjadi 'Kemitraan Global Yang Vital'

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan-AS semakin meningkat dengan cakupan yang meluas dan penting yang terjalin sejak 70 tahun yang lalu.Blinken menyampaikan hal tersebut pada hari Senin (25/09) dalam sebuah forum tentang aliansi Korea Selatan-AS yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis bersama Internasional dan Korea Foundation di Washington.Forum tersebut diadakan menjelang peringatan 70 tahun berdirinya aliansi Korea Selatan-AS pada tanggal 1 Oktober 1953 dengan penandatanganan perjanjian pertahanan bersama.Menteri Blinken mengatakan bahwa dalam beberapa hari lagi, kedua negara akan merayakan tujuh dekade hubungan yang telah berkembang dari "kunci" aliansi keamanan, menjadi kemitraan global yang "vital".Dia menilai bahwa kedua negara telah memperkuat "segala aspek" dari kemitraan mereka, termasuk di bidang keamanan, perdagangan, dan ekonomi.Selanjutnya Diplomat tertinggi AS itu mengecam peluncuran rudal oleh Korea Utara sebagai pelanggaran berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan destabilisasi, dan menegaskan kembali komitmen keamanan AS yang sangat kuat terhadap Korea Selatan.Dia mengatakan bahwa ancaman Korea Utara terhadap keamanan yang lebih luas ditunjukkan dengan jelas oleh kunjungan Kim Jong-un ke Moskow bulan ini, dan menambahkan bahwa kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia dapat merusak perdamaian global.Menggambarkan hubungan antara kedua negara sebagai jalan dua arah yang berbahaya, Blinken mengatakan bahwa Rusia "putus asa" untuk menemukan peralatan dan pasokan untuk perang yang sedang berlangsung di Ukraina, sementara Korea Utara mencari bantuan untuk memperkuat dan memajukan program rudalnya.