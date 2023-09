Jung-kook Dan V BTS Masuk Dalam Jajaran Billboard Hot 100 Dan Billboard 200

Photo : YONHAP News

Jung-kook dan V BTS berhasil masuk dalam jajaran tangga lagu Billboard Hot 100 dan Billboard 200.Menurut tangga lagu Billboard terbaru yang dirilis pada hari Selasa (26/09), anggota BTS, Jung-kook, berhasil menduduki urutan ke-53 dalam tangga lagu utama Billboard Hot 100 selama 10 minggu berturut-turut dengan single resmi pertamanya, 'Seven.'Lagu tersebut juga memperoleh popularitas yang luar biasa, karena menduduki peringkat ke-2 di tangga lagu Billboard Global 200 dan Billboard Global Excluding US.Sementara album solo pertama V BTS, 'Layover' berhasil menempati posisi ke-20 di tangga album Billboard 200.Lagu 'Love me again' dan 'Rainy Days' dari album 'Layover' tersebut berhasil masuk dalam tangga lagu Billboard Global 200 di urutan ke-85 dan urutan ke-149 masing-masing.Sementara itu, album reguler ke-3 Stray Kids yang bertajuk 'Five Star' masuk dalam tangga lagu Billboard Global 200 di urutan ke-176 selama 16 minggu berturut-turut.