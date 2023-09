Mantan Komandan Pasukan Gabungan Korsel-AS Menilai Peringatan Hubungan 70 Tahun Aliansi Kedua Negara

Photo : KBS News

Sejumlah mantan Komandan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (CFC) dengan satu suara mengimbau perlunya untuk melakukan inovasi dalam aliansi Korea Selatan dan AS, dalam rangka menandai peringatan 70 tahun hubungan aliansi Korea Selatan dan AS.Yayasan Aliansi Korea Selatan dan AS mengatakan bahwa sejumlah mantan Komandan Pasukan gabungan Korea Selatan dan AS, mengeluarkan pesan-pesan khusus untuk memperingati 70 tahun aliansi kedua negara.Seorang mantan Komandan Komando Pasukan Gabungan Korsel dan AS yang sempat menjabat dari 2013 hingga 2016, Curtis Scaparrotti mengatakan, seiring dengan menguatnya aliansi Korea Selatan-AS selama bertahun-tahun, musuh-musuh pun juga semakin kuat.Dia lebih jauh mengatakan bahwa keduanya tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman yang baru muncul, dan pada waktu yang bersamaan, aliansi kedua negara harus melakukan inovasi dalam menanggapi berbagai tantangan saat ini dan masa depan.Mantan komandan lainnya, James Thurman menilai bahwa persekutuan Korea Selatan dan AS sudah menjadi sebuah teladan aliansi bagi dunia yang menjaga keamanan rakyat Korea Selatan dan memungkinkan kemakmuran permanen.Mantan Komandan Bell pun mengatakan Korea Selatan tetap masih dihadapi ancaman langsung dari negara-negara tetangga yang mencari hegemoni, seperti Korea Utara, Cina dan Rusia.Menurutnya, kedua negara harus berupaya keras untuk menerapkan Perjanjian Pertahanan Bersama Korea Selatan dan AS secara menyeluruh pada abad ini dan seterusnya, karena perjanjian itu merupakan satu-satunya cara untuk memastikan perdamaian abadi.