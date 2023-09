AS Telah Terima Tentaranya Yang Dipulangkan Korut di Dandong

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) resmi menyatakan bahwa seorang tentaranya, Travis King yang kabur ke Korea Utara pada Juli lalu, telah pulang ke AS.Menurut laporan resmi Kementerian Luar Negeri AS, Travis King yang berlari melintasi perbatasan dari Korea Selatan bulan Juli lalu telah diserahkan kepada Duta Besar AS di Cina, Nikolai Burns di Dandong, perbatasan antara Korea Utara dan Cina, pada Rabu (27/09) malam hari. Tentara tersebut kemudian dibawa ke Pangkalan Angkatan Udara Osan di Korea Selatan melalui Shenyang.Kementerian mengatakan King berada dalam kondisi yang sehat dan segera dipulangkan ke AS.Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan King akan diinterogasi oleh otoritas militer selama beberapa minggu setelah pemulangannya.Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengucapkan terima kasih kepada Swedia yang bertindak sebagai mediator utama atas nama AS melalui kedutaan besarnya di Korea Utara dan Cina yang menyediakan tempat penyerahan.Ketika ditanya tentang persyaratan Korea Utara untuk memulangkan King, seorang pejabat senior pemerintah AS menjawab tidak ada syarat apa pun.Sementara itu, AFP melaporkan bahwa King mengatakan dia gembira dapat pulang ke rumahnya.Sebelumnya, Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) melaporkan bahwa instansi bersangkutan telah menyelesaikan investigasi terhadap King dan memutuskan pemulangannya sesuai hukum.Kementerian Luar Negeri AS menambahkan bahwa pihaknya tidak menilai pemulangan King sebagai kesempatan untuk memulihkan dialog antara AS dan Korea Utara.