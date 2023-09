Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Mengkritik Kebijakan Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengkritik pengesahan amandemen kebijakan nuklir di undang-undang dasar Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua Perundingan Perdamaian Semenanjung Korea, Kim Geon mengadakan pembicaraan via telepon dengan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim dan Perwakilan Nuklir Jepang, Namazu Hiroyuki pada hari Kamis (28/09) untuk membahas situasi di Semenanjung Korea.Ketiga perwakilan tersebut menyesali Korea Utara malah menyatakan niatnya untuk menggunakan senjata nuklir tanpa memedulikan kehidupan masyarakat, dan menyerahkan segala tanggung jawab ke Korea Selatan, AS, dan Jepang.Mereka mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan ancaman dan provokasi nuklir, serta menjalin kerja sama dengan dunia internasional agar Korea Utara memilih jalan denuklirisasi dengan memperketat kebijakan pencegahan nuklir dan mengisolasikannya dari segi diplomasi.Ketiga pihak tersebut akan melanjutkan kerja sama untuk menangani kemungkinan provokasi tambahan Korea Utara seperti peluncuran satelit pemantauan militer serta transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia.Sementara itu, ketiga perwakilan tersebut menyambut hangat atas keputusan Korea Utara untuk memulangkan tentara AS, Travis King ke negaranya dengan selamat setelah masuk ke Korea Utara secara ilegal pada bulan Juli lalu.