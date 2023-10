Harga Solar Tembus 1.700 Won Per Liter Untuk Pertama Kalinya Dalam 9 Bulan

Photo : YONHAP News

Harga bahan bakar diesel lokal tercatat melampaui 1.700 won per liter untuk pertama kalinya dalam hampir 9 bulan terakhir.Menurut portal harga minyak Opinet yang dikelola oleh Korea National Oil Corporation, pada pukul 8 pagi hari Rabu (04/10), harga rata-rata solar yang dijual di SPBU seluruh negeri naik 0,11 won dari sehari yang lalu menjadi 1.710,03 won, atau sekitar 1 dolar dan 25 sen, per liter.Angka penjualan yang mencapai 1.710 won itu merupakan pertama kalinya sejak 8 Januari, ketika harga mencapai 1.702,48 won.Harga rata-rata diesel naik di atas 2.100 won per liter pada bulan Juli tahun lalu karena invasi Rusia ke Ukraina sebelum stabil di kisaran 1.300 won pada bulan Juni tahun ini, namun kini kembali naik.Sementara itu, harga rata-rata bensin berada di ambang mencapai 1.800 won per liter untuk pertama kalinya dalam 14 bulan terakhir, yang tercatat berada di angka 1.796,32 won pada pukul 08.00 pagi hari Rabu.Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, harga bensin dan solar lokal pun mengalami kenaikan selama 12 minggu berturut-turut.