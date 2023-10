Festival OTT Internasional Digelar Di Kota Busan

Photo : KBS News

Festival OTT Internasional pertama yang menghadirkan platform dan konten dari layanan Over-The-Top (OTT) baik di dalam maupun luar negeri akan digelar di kota Busan, Korea Selatan pada tanggal 7-8 Oktober ini.Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Sains, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi bersama dengan pemerintah kota metropolitan Busan, menampilkan perusahaan layanan OTT seperti Tving, Wave, Coupang Play, Netflix, Disney Plus, dan lainnya.Festival tersebut terdiri dari upacara penganugerahan karya OTT, showcase untuk penarikan investasi, malam K-OTT, OTT Screening, dan masih banyak lagi.Upacara penganugerahan diadakan untuk 20 karya dari 17 bidang termasuk 'The Glory' , 'Physical 100', 'D.P. 2' dari Netflix, 'Moving' dan 'Casino' dari Disney Plus.500 orang tokoh terkait OTT akan bertemu di sela acara malam K-OTT, dan OTT Screening yang berlangsung melalui program 'On Screen' dari Festival Film Internasional Busan.Kementerian Sains, Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi menyatakan, bahwa pihaknya berharap layanan OTT dalam negeri Korea Selatan dapat dipromosikan hingga ke luar negeri melalui Festival OTT Internasional kali ini.