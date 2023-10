Korut: 'Satelit Pengintai Adalah Pilihan Untuk Menjamin Hak Keberlangsungan Hidup Melawan AS'

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengklaim bahwa proyek pengembangan satelit pengintai militer yang diperkirakan akan diluncurkan pada bulan Oktober ini untuk ketiga kalinya, adalah pilihan strategis untuk melawan militerisasi Amerika Serikat (AS) di luar angkasa.Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) menampilkan artikel seorang peneliti Ri Song-jin dari Administrasi Teknologi Dirgantara Nasional Korut pada hari Selasa (10/10).Ri menyatakan bahwa AS aktif melakukan militerisasi di luar angkasa dengan menampilkan Angkatan Antariksa Amerika Serikat (USSF) baik di Semenanjung Korea maupun di wilayah sekitarnya.Menurut Ri, pengembangan ruang angkasa termasuk satelit pengintai militer Korea Utara, merupakan pilihan strategis yang sangat diperlukan untuk menjamin kepentingan keamanan dan hak keberlangsungan Korea Utara.Ditambahkan pula, AS selalu menempatkan USSF di wilayah Asia-Pasifik, dan sering menampilkan kapal selam bertenaga nuklir atau pesawat pembom, sehingga potensi perang nuklir terus meningkat.Ri mengatakan bahwa Korea Utara akan terus memperkuat pertahanan diri untuk menghadapi ancaman militer dan skema agresi AS yang terus meningkat di semua bidang termasuk luar angkasa.Sementara itu, kritikus masalah internasional Korea Utara Ra Jung-min mengkritk operasi NEON oleh Kanada yang memantau pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara.