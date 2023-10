AS Izinkan Pasokan Peralatan Chip Ke Pabrik Samsung Dan SK Hynix Di Cina

Photo : KBS News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memasok peralatan buatan AS ke pabrik Samsung Electronics dan SK Hynix di Cina tanpa izin khusus.Pada bulan Oktober tahun lalu, pemerintah AS melarang pasokan peralatan produksi semikonduktor canggih ke Cina.Pada waktu itu, AS menangguhkan langkah tersebut selama satu tahun untuk perusahaan Korea Selatan. Namun kali ini, AS menarik langkah batasan ekspor peralatan terhadap Korea Selatan, menjelang waktu berakhirnya penangguhan langkah tersebut.AS menunjuk Samsung Electronics dan SK Hynix sebagai 'pengguna akhir yang diverifikasi (VEU)', yaitu metode lisensi komprehensif yang mengizinkan ekspor produk tertentu dari perusahaan yang telah disetujui sebelumnya.Dengan penunjukan pabrik semikonduktor Samsung Electronics dan SK Hynix di Cina sebagai VEU oleh AS, maka perusahaan Korea Selatan tidak perlu mendapatkan izin khusus saat mengekspor, sehingga langkah pembatasan ekspor AS tersebut bisa ditangguhkan tanpa batas waktu.Samsung Electronics memproduksi 40% dari seluruh produksi NAND di pabrik Xian, serta SK Hynix memproduksi 40% dari produksi D-ram, dan 20% NAND di pabrik Dalian.Dua perusahaan tersebut merasa lega atas langkah AS kali ini, karena hal tersebut menghilangkan ketidakpastian produksi di Cina dan menstabilkan jaringan pasokan semikonduktor global.Namun, aturan pembatasan kemampuan produksi semikonduktor canggih di dalam Cina bagi perusahaan Korea Selatan yang menerima subsidi sesuai UU Semikonduktor AS tetap dipertahankan.Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa, masih terdapat kemungkinan munculnya isu perdagangan di masa depan, namun pihaknya tetap melakukan upaya dialog dengan Kementerian AS terkait.