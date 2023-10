Transaksi Berjalan Catatkan Surplus 4 Bulan Berturut-turut Di Agustus

Photo : KBS News

Korea Selatan mencatatkan surplus pada neraca berjalan selama 4 bulan berturut-turut di bulan Agustus.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (11/10), surplus transaksi berjalan Korea Selatan pada bulan Agustus mencapai 4,81 miliar dolar AS, naik 3,74 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya dan tetap berada di posisi negatif sejak bulan April.Meskipun surplus neraca berjalan kumulatif sebesar 10,98 miliar dolar AS dalam 8 bulan pertama tahun 2023, namun totalnya anjlok hampir 54% dari periode yang sama tahun lalu.Secara individual, akun barang mencatatkan 5,06 miliar dolar, menunjukkan surplus selama 5 bulan berturut-turut.Ekspor turun 6,5% dari tahun lalu di bulan Agustus, turun selama 12 bulan berturut-turut sejak September lalu, sementara impor turun 21% dari tahun lalu menjadi 48,68 miliar dolar.