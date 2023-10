Kapal Induk USS Ronald Reagan Tiba Dan Berlabuh Di Kota Busan

Photo : YONHAP News

Kapal induk USS Ronald Reagan dari Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) tiba di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan pada hari Kamis (12/10) dengan tujuan untuk melakukan unjuk kekuatan melawan Korea Utara, dan mempererat hubungan persahabatan antara Korea Selatan dan AS.Kapal tersebut berlabuh di pangkalan angkatan laut di Busan bersama Carrier Strike Group Five, termasuk kapal perusak yang dilengkapi dengan sistem radar Aegis dan kapal perang lainnya.Kapal Ronald Reagan akan berlabuh di Korea Selatan selama 5 hari setelah mengikuti latihan militer gabungan antara Korea Selatan, AS dan Jepang di laut lepas tenggara Pulau Jeju pada tanggal 9 dan 10 Oktober lalu untuk mendeteksi dan melacak rudal Korea Utara.Kapal induk USS Ronald Reagan ini merupakan kapal induk AS kedua yang mengunjungi Korea Selatan dalam tahun 2023 ini, dengan disusul oleh kapal induk USS Nimitz pada bulan Maret lalu. Sementara Ronald Reagan juga pernah berkunjung ke Korea Selatan pada bulan September tahun 2022 lalu.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa kunjungan rombongan kapal induk AS dijadwalkan untuk meningkatkan visibilitas aset strategis AS di Semenanjung Korea yang telah disepakati oleh kedua pemimpin negara dalam KTT antara Korea Selatan dan AS pada bulan April lalu.