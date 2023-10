Perwakilan Nuklir Korut Dari Korsel, AS, Dan Jepang Akan Bertemu Di Jakarta

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan bertemu di Jakarta, Indonesia pada pekan depan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gunn, Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim, dan Kepala Biro Kebijakan Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Namazu Hiroyuki akan menggelar pertemuan antara Korea Selatan dan AS, Korea Selatan dan Jepang, serta Korea Selatan, AS, dan Jepang.Pertemuan tersebut akan menandai pertemuan lanjutan mereka setelah 3 bulan sejak bulan Juli lalu.Tiga perwakilan nuklir Korea Utara tersebut akan berbagi evaluasi mengenai situasi di Semenanjung Korea yang saat ini menjadi lebih signifikan akibat kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, serta penguatan kemampuan kekuatan nuklir Korea Utara yang dicatatkan dalam konstitusi rezim Pyongyang, dan lainnya.Dalam pertemuan tersebut, ketiga pihak juga akan membahas mengenai langkah kerja sama antara tiga negara.