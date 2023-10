AS: 'Korut Sedang Mengembangkan ICBM Berhulu Ledak Nuklir'

Photo : YONHAP News

Majelis Nasional Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Korea Utara sedang mengembangkan rudal balistik antar benua yang memiliki hulu ledak nuklir dengan kecepatan maksimal, yang mampu meruntuhkan sistem pertahanan misil AS, serta terdapat kemungkinan Korea Utara siap untuk melakukan eksperimen nuklir taktis.Komisi Postur Strategis Majelis Rendah AS menyatakan pada hari Kamis (12/10) waktu setempat, bahwa uji coba misil, pengembangan nuklir, serangan verbal yang dinilai ofensif dari Korea Utara, berpengaruh negatif bagi keamanan aliansi antara AS dan negara Asia.Ditambahkan pula, peretas Korea Utara telah meretas mata uang virtual senilai 1,7 miliar dolar AS pada tahun 2022 lalu.Komisi Postur Strategis tersebut adalah badan bipartisan yang dibentuk sesuai Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) pada tahun lalu di bawah majelis, untuk memeriksa postur strategis jangka panjang AS dan menampilkan usulan alternatif.Menurut komisi, Korea Utara mungkin memiliki puluhan ribu hulu ledak nuklir, serta baik di AS maupun negara aliansi harus bersiap untuk menghadapi potensi perang melawan Rusia dan Cina.Kantor Berita Reuters mengkritik bahwa strategi tersebut berlawanan dengan strategi keamanan AS, dimana mencegah satu konflik lainnya saat fokus pada satu konflik.