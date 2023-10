Menlu Park Jin Bertemu Utusan Khusus AS Untuk HAM Korut, Julie Turner

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengakui skema kerja sama Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) merupakan langkah nyata demi peningkatan Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara, dan mengharapkan kerja sama kedua negara terkait HAM Korea Utara dapat terus berlanjut.Dalam pertemuan dengan Utusan Khusus AS untuk HAM Korea Utara, Julie Turner di Seoul pada hari Senin (16/10), Menteri Park juga mengimbau pentingnya untuk bersuara dengan jelas dalam solidaritas bersama komunitas internasional, agar penduduk Korea Utara dapat memperoleh jaminan hak kebebasan dasarnya.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, dengan mengutip pertemuan puncak Korea Selatan dan AS pada April lalu, dimana kedua pemimpin berkomitmen untuk bekerja sama dalam peningkatan HAM Korea Utara, Menteri Park menginginkan kedua negara dapat melakukan pembicaraan mendalam terkait isu tersebut, bertepatan dengan penunjukan utusan khusus Turner.Menanggapi hal itu, Turner mengungkapkan akan secara aktif bekerja sama dengan pihak Korea Selatan berdasarkan tujuan demi menciptakan perbaikan yang substansial dalam permasalahan HAM Korea Utara.Turner diketahui telah ditunjuk sebagai utusan khusus AS selama dua bulan, setelah senat AS menjalankan uji kelayakan dan kepatutan untuknya, dan kunjungannya ke Seoul kali ini merupakan perjalanan resmi pertamanya sebagai Utusan Khusus AS untuk HAM Korea Utara.